Фейерверк и световое шоу: дочь Константина Меладзе грандиозно отметила 16-летие

Дочь Константина Меладзе 1 марта отметила свой день рождения. Лие исполнилось 16 лет. По этому случаю для девушки организовали грандиозную вечеринку, на которую были приглашены все ее друзья, а также бойфренд — Влад Феничко.

Кадрами с праздника все гости вечера поделились у себя в Instagram-сторис. Судя по фотографиям с торжества, вечеринка в честь именинницы проходила в роскошном московском ресторане. Дочь Меладзе вместе с приятелями веселились до глубокой ночи. Они танцевали, общались и делали много селфи. На улице были организованы специальные световые инсталляции.

Мероприятие завершилось потрясающим фейерверком. Ночью небо раскрасили несколько десятков красочных залпов.

Instagram @meladzeliya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Валерия Меладзе разводится с мужем.