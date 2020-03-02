Ласковый, суровый или недотрога? : Как масть кота влияет на судьбу хозяев
Считается, что животные обладают мистической силой и особой энергетикой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / He Jinghua, Carola Schubbel, imagebroker/Wolfgang Redeleit, imagebroker/Arco Images / Wegner
Еще в древности люди верили, что кошки — животные, наделенные мистической силой. Они обладают мощной энергетикой, которая способна не просто влиять на своих хозяев, но даже в некоторой степени менять их характер. В частности, особое значение имеет масть питомца. Например, белые кошки приносят здоровье своему владельцу, а серые — дарят спокойствие домочадцам. О том, чего ждать от разных кошек, рассказало издание «Рашпиль».
Белые кошки
Коты с шерстью белого цвета обладают целебными свойствами. Они могут лечить домочадцев и избавлять их от многих заболеваний. Как только они почувствуют, что хозяину нездоровится, питомцы тут же стараются улечься на человека, после чего начинают мурлыкать, тем самым снимая напряжение и заряжая энергией.
Кошки окраса колор-поинт
Кошки со светлым окрасом тела и более темным — мордочки, ушек, лапок и хвостика символизируют долголетие. Хозяева таких питомцев будут редко болеть, а в доме будет царить гармония и взаимопонимание. Кроме того, домочадцам будет сопутствовать успех во всех делах.
Полосатые кошки
Кошки полосатого окраса, согласно распространенному мнению, крепко связаны с потусторонней энергетикой. Хозяева таких животных могут на интуитивном уровне понимать их сигналы и принимать верные решения в той или иной ситуации. Считается, что такие питомцы приносят удачу.
Рыжие кошки
Если в доме поселился усатый-полосатый рыжего цвета, то можно ждать увеличения доходов семьи. Согласно народному поверью, кошки такой масти приносят богатство и благополучие домочадцам.
Серые кошки
Кошки серого цвета привносят в дом спокойствие и эмоциональную стабильность. Однако на этом не заканчиваются их преимущества. Они также помогают сплотить союз супружеской пары и сделать так, чтобы в отношениях всегда царили любовь и взаимопонимание.
Трехцветные кошки
Заводя трехцветных кошек, их хозяева, как правило, знают, что вместе с питомцами приносят в дом удачу и счастье. С присутствием такой кошки в доме всегда будет царить гармония, а всем делам домочадцев будут сопутствовать успех и финансовое благополучие. Также животные такой окраски способны улаживать все конфликты и успокаивать всех членов семьи.
Черные кошки
Черные кошки обладают огромной мистической силой, в связи с чем некоторые склонны думать, что они являются предвестниками бед и несчастий. На самом деле это всего лишь стереотип — питомцы такой окраски забирают у своих хозяев негативную энергию и защищают помещение от разных неприятностей.
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