Лавров заявил о неготовности Запада к серьезным переговорам по Украине

Грядущий саммит в Швейцарии дипломат назвал обычными «посиделками».
Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka
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Возможность проведения переговоров по ситуации на Украине сейчас отсутствует из-за неготовности политиков с Незалежной или Запада к серьезному диалогу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору», — сказал он в интервью боснийскому телеканалу АТВ.
Они, убежден министр, «играют» в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии. Запад пытается «правдами и неправдами» затянуть максимальное количество развивающихся стран в эти «посиделки», подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине.
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