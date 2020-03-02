Стали известны последние слова актера Марьянова перед смертью

Свидетель смерти российского актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося в октябре 2017 года, рассказал, что звезда произнес перед тем, как уйти из жизни. В распоряжении РЕН ТВ оказались его письменные показания, в которых говорится, что кинозвезда предчувствовал скорую гибель. Еще до того, как машина «скорой помощи» доехала до больницы, артист воскликнул: «Все! Я умираю!». По приезде в клинику медики констатировали его смерть.

В документах отмечается, что Марьянов по дороге в лечебное учреждение чувствовал себя очень плохо. Он тяжело дышал и жаловался на острую боль в ноге. Сотрудники машины «скорой помощи» не смогли помочь артисту, до больницы он так и не доехал.

Трагедия произошла 15 октября 2017 года. Согласно медицинскому заключению, звезда российского кино скончался от разрыва подвздошной вены — сосуда в области малого таза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время нахождения в клинике «Феникс», Дмитрий Марьянов в пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор реабилитационного центра Оксана Богданова, осознавая, что актер находится в опасном для его жизни и здоровья состоянии, воспрепятствовала направлению пациента в больницу для оказания медицинской помощи. В итоге скорую помощь вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. На Богданову родственники актера подали в суд.