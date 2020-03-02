Коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии

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Марина Неруцких
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По предварительной информации, болезнь у гражданина РФ протекает в легкой форме.

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima

Тема:
Эпидемия коронавируса

Диагноз коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося из Италии. По предварительной информации оперативного штаба, болезнь у гражданина РФ протекает в легкой форме, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Житель Москвы вернулся домой из Милана с подозрением на коронавирус. Ранее в столичном Департаменте здравоохранения и Роспотребнадзоре не подтвердили у него COVID-19.

В настоящее время все лица, контактировавшие с заболевшим россиянином, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.

Италия стала европейским эпицентром вспышки коронавируса. Российские власти рекомендовали гражданам не посещать Апеннинский полуостров из-за риска заразиться новым типом пневмонии. Возвращающихся граждан РФ все чаще госпитализируют с подозрением на коронавирус. Так, пару дней назад была отправлена в больницу вернувшаяся из Милана жительница Воронежа.

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