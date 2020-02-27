Вернувшаяся из Италии девушка госпитализирована в Воронеже с подозрением на коронавирус

Девушка, вернувшаяся в Воронеж из Милана, госпитализирована в местную больницу с подозрением на коронавирус. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал правительства региона, у пациентки проявляются признаки ОРВИ. Сейчас она проходит обследование в инфекционном боксе областной детской клинической больницы № 2 в городе.

Для определения типа вируса готовятся пробы для специального анализа на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Все, кто контактировал с больной, будут взяты под наблюдение эпидемиологов.

Ранее в Воронеже были госпитализированы с подозрением на коронавирус восемь человек, прибывших из КНР. Инфекция у них не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейским эпицентром вспышки коронавируса стала Италия. Число заболевших там превысило 320 человек, 12 из них скончались.