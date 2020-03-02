В Китае придумали замену рукопожатию на фоне эпидемии коронавируса?
За несколько дней ролик с альтернативным ритуалом приветствия набрал почти два миллиона просмотров в сети.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / STEPHEN SHAVER via www.imago-ima; Twitter @RudyakMarina
Жители Китая нашли альтернативу рукопожатию на фоне вспышки коронавируса. Пользователь социальной сети Twitter Марина Рудяк опубликовала ролик, на котором видно, как приветствуют друг друга люди. Мужчины, запечатленные в кадре, проявляют взаимное уважением при помощи касания ног, тем самым исключая непосредственного контакта незащищенными частями тела. В сложившейся эпидемиологической обстановке это намного безопаснее с гигиенической точки зрения.
«Что делать, если вы не можете пожать друг другу руки?» — прокомментировала видео Марина.
За несколько дней ролик набрал почти два миллиона просмотров в интернете.
О появлении нового типа коронавируса в Китае было объявлено в начале января 2020 года. На данный момент он распространился и на другие страны: заболевшие есть в Италии, Португалии, Японии, Ирландии, Чехии, Доминикане и Армении. Как отмечает 5-tv.ru, общее число жертв болезни в мире превысило три тысячи человек, заболевших — более семи тысяч.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как закрытие границы с Китаем и Южной Кореей из-за коронавируса повлияло на турбизнес Приморья.
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