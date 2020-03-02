Как закрытие границы с Китаем и Южной Кореей из-за коронавируса повлияло на турбизнес Приморья

Беспокойство вирусологов вызывает и ситуация в Южной Корее. По числу заразившихся короновирусом эта страна на втором месте после Китая. Заболевших уже больше трех тысяч. И в ближайшие дни эксперты ВОЗ прогнозируют стремительный скачок инфекции.

В связи с этим, с 1 марта Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей. Вынужденную блокаду особенно тяжело переносит Дальний Восток. Гости из соседних азиатских стран составляли две трети всего турпотока.

Сейчас все популярные туристические маршруты Приморья опустели, бизнес несет колоссальные убытки. Из Владивостока передает Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспышка коронавируса повлияла на снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.