Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек

Тем временем число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек. COVID-19 атаковал уже более 60 стран.

Из последних список пополнили Ирландия, Люксембург, Чехия, Доминикана и Армения. Стало известно о первых жертвах в Таиланде, Австралии и США. В штате Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации.

Во Франции число инфицированных выросло до ста. Власти запретили любые массовые мероприятия. Даже Лувр закрыл двери для туристов.

В Италии заразившихся уже более тысячи. Только за минувшие сутки погибли 29 человек. В СМИ появились сообщения, что среди инфицированных два помощника Папы Римского, а сам Франциск на карантине. Однако Ватикан эти сообщения опроверг. Понтифик даже выступил с речью, но из-за кашля, который ему не удалось скрыть, лишь подогрел слухи о своем недомогании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспышка коронавируса повлияла на снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.