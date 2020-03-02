Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек
Заболевание уже распространилось в Ирландию, Люксембург, Чехию, Доминикану, Армению и другие страны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xiao Yijiu; 5-tv.ru
Тем временем число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек. COVID-19 атаковал уже более 60 стран.
Из последних список пополнили Ирландия, Люксембург, Чехия, Доминикана и Армения. Стало известно о первых жертвах в Таиланде, Австралии и США. В штате Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации.
Во Франции число инфицированных выросло до ста. Власти запретили любые массовые мероприятия. Даже Лувр закрыл двери для туристов.
В Италии заразившихся уже более тысячи. Только за минувшие сутки погибли 29 человек. В СМИ появились сообщения, что среди инфицированных два помощника Папы Римского, а сам Франциск на карантине. Однако Ватикан эти сообщения опроверг. Понтифик даже выступил с речью, но из-за кашля, который ему не удалось скрыть, лишь подогрел слухи о своем недомогании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вспышка коронавируса повлияла на снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.
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