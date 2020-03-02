Прилучный и Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным снимком

Совместное фото Павла Прилучного и Агаты Муцениеце спровоцировало слухи об их примирении после объявления о расставании. Несколько дней назад звездная пара сделала официальное заявление о разводе в Instagram. Звезда «Мажора» заявил, что их «красивая история любви» должна закончиться.

Однако накануне Павел Прилучный опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует вместе с двумя поклонниками и пока еще законной супругой Агатой Муцениеце в коридоре театра.

«Спасибо ребят! Как всегда, очень приятно!» — подписал пост звезда.

Instagram @bugevuge

Фолловеры Прилучного бурно отреагировали на снимок. Многие посчитали, что супруги передумали разводиться, другие отметили, что такой крепкой паре не стоит расставаться, пишет «Утро.ру».

«Есть пары на которые смотришь и понимаешь, что они созданы друг для друга. Несмотря на все ссоры и разводы. И все же хочется верить, что притяжение между вами сильнее расставания!»;

«Как приятно видеть вас вместе»;

«Зря с женой развелся думаю лучше нее не найдешь. Она ведь любит тебя — это видно невооруженным глазом, да и деток жалко»;

«Будьте вместе»;

«Не разводитесь, ну как же так»;

«Вы снова вместе?» — написали фанаты.

Выяснилось, что актеры играют в одном спектакле — «Авантюристы поневоле». Вероятно, именно после представления и было сделано фото.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце после расставания с Прилучным перебила тату в виде обручального кольца.