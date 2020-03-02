Прилучный и Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным снимком
Подписчики актера бурно отреагировали на свежий кадр на его странице в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Совместное фото Павла Прилучного и Агаты Муцениеце спровоцировало слухи об их примирении после объявления о расставании. Несколько дней назад звездная пара сделала официальное заявление о разводе в Instagram. Звезда «Мажора» заявил, что их «красивая история любви» должна закончиться.
Однако накануне Павел Прилучный опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует вместе с двумя поклонниками и пока еще законной супругой Агатой Муцениеце в коридоре театра.
«Спасибо ребят! Как всегда, очень приятно!» — подписал пост звезда.
Фолловеры Прилучного бурно отреагировали на снимок. Многие посчитали, что супруги передумали разводиться, другие отметили, что такой крепкой паре не стоит расставаться, пишет «Утро.ру».
«Есть пары на которые смотришь и понимаешь, что они созданы друг для друга. Несмотря на все ссоры и разводы. И все же хочется верить, что притяжение между вами сильнее расставания!»;
«Как приятно видеть вас вместе»;
«Зря с женой развелся думаю лучше нее не найдешь. Она ведь любит тебя — это видно невооруженным глазом, да и деток жалко»;
«Будьте вместе»;
«Не разводитесь, ну как же так»;
«Вы снова вместе?» — написали фанаты.
Выяснилось, что актеры играют в одном спектакле — «Авантюристы поневоле». Вероятно, именно после представления и было сделано фото.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце после расставания с Прилучным перебила тату в виде обручального кольца.
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