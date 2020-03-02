Эшли Грэм сменила подгузник ребенку прямо на полу в супермаркете

Американская модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников новым откровенным снимком. После рождения сына, которого они с мужем назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин, знаменитость не перестает шокировать фанатов буднями молодой мамы. Недавно Эшли публиковала фото, как она кормит малыша грудью прямо в кафе, где без стеснения оголила грудь.

На этот раз знаменитость запечатлели в магазине, когда она меняла малышу подгузник посреди торгового зала. Звезда из подручных средств создала импровизированный пеленальный столик прямо на полу, где и разместила малыша.

«Первый подгузник переполнился во время бега по делам без туалета! Слава богу, я не забыла положить пеленальный коврик в сумку для памперсов», — написала модель.

Instagram @ashleygraham

Фотография вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Многие упрекнули Эшли в излишнем транслировании личной жизни сына. Однако большинство фанатов с пониманием отнеслись в ситуации и поспешили поддержать модель. За несколько дней фото собрало почти 800 тысяч отметок «мне нравится».

«Боже, ты такая замечательная мать!»

«Наверное, все мамы делали так»;

«Мне знакомо это чувство, когда ты просто должен сделать то, что необходимо», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм покорила фанатов откровенным фото на четвертом месяце.