Эшли Грэм сменила подгузник ребенку прямо на полу в супермаркете
Модель plus-size рассказала, почему ей пришлось пеленать наследника в неподходящем месте.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham
Американская модель plus-size Эшли Грэм удивила поклонников новым откровенным снимком. После рождения сына, которого они с мужем назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин, знаменитость не перестает шокировать фанатов буднями молодой мамы. Недавно Эшли публиковала фото, как она кормит малыша грудью прямо в кафе, где без стеснения оголила грудь.
На этот раз знаменитость запечатлели в магазине, когда она меняла малышу подгузник посреди торгового зала. Звезда из подручных средств создала импровизированный пеленальный столик прямо на полу, где и разместила малыша.
«Первый подгузник переполнился во время бега по делам без туалета! Слава богу, я не забыла положить пеленальный коврик в сумку для памперсов», — написала модель.
Фотография вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Многие упрекнули Эшли в излишнем транслировании личной жизни сына. Однако большинство фанатов с пониманием отнеслись в ситуации и поспешили поддержать модель. За несколько дней фото собрало почти 800 тысяч отметок «мне нравится».
«Боже, ты такая замечательная мать!»
«Наверное, все мамы делали так»;
«Мне знакомо это чувство, когда ты просто должен сделать то, что необходимо», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм покорила фанатов откровенным фото на четвертом месяце.
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