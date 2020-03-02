Друг избитого блогера Петрова рассказал свою версию конфликта с соседями

Один из участников конфликта между известным бьюти-блогером Андреем Петровым и его соседом по дому — писателем и главредом «Учительской газеты» Арсланом Хасавовым изложил свою версию событий. В своем видеозаявлении Дмитрий Городецкий, «сражавшийся» на стороне Петрова, подчеркивает, что сосед получил «объяснимую» и «вполне ожидаемую реакцию» на свое же агрессивное поведение. При этом на лице молодого человека четко видны следы побоев.

«Объясняю вам еще раз, если вам было недостаточно видео, опубликованного ранее, что сосед не пришел к нам с просьбой сделать музыку потише, а он пришел с агрессией и с конфликтом. И после того как ему открыли дверь, он начал угрожать, оскорблять, материться и попытался ударить Андрея, в ответ на что Андрей применил перцовый баллончик в целях самозащиты», — заявил друг блогера Петрова.

По словам Городецкого, они адекватные люди, и если бы их попросили сделать музыку тише, они бы это сделали.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерами наблюдения видео драки, которая произошла в холле жилого дома в Москве. На кадрах видно, как писатель, повалил Дмитрия Городецкого на пол и использовал удушающий прием. Хасавов также рассказал свою версию произошедшего. Известно, что в конце концов обе стороны конфликта написали заявления в полицию друг на друга.