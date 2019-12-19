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Путин пообещал продолжение индексации пенсий и после 2024 года

, 17:52 | Сергей Зеленский Видео 33

В следующем году эти выплаты должны вырасти на 6,6%.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

«В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас 3,25%, то есть темп в два раза выше будет индексации пенсии, чем инфляции… И после того срока, который вы назвали, индексации будут, безусловно, продолжаться», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что никаких изменений в сфере пенсионной системы в ближайшее время не планируется и о новой реформе не может быть и речи.

В октябре Минфин и Центробанк подготовили финальную модель реформы накопительной пенсии в России под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95
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