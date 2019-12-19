Путин пообещал продолжение индексации пенсий и после 2024 года

Российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

«В следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, как я сказал, сейчас 3,25%, то есть темп в два раза выше будет индексации пенсии, чем инфляции… И после того срока, который вы назвали, индексации будут, безусловно, продолжаться», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин подчеркнул, что никаких изменений в сфере пенсионной системы в ближайшее время не планируется и о новой реформе не может быть и речи.

В октябре Минфин и Центробанк подготовили финальную модель реформы накопительной пенсии в России под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).