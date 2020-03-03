Доставщик сухого льда предупреждал погибшего мужа блогерши об опасности его использования в бассейне
Супруг Катерины Диденко, по словам курьера, говорил о том, что точно знает, как обращаться с химическим веществом.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Доставщик сухого льда в интервью 360tv.ru рассказал о последнем разговоре с супругом инстаблогера Катерины Диденко незадолго до его гибели.
Валентин Диденко заказал на день рождения своей жены 60 килограммов сухого льда. Курьер, который доставил посылку экспериментатору, предупредил его о возможных последствиях. Однако клиент заверил: он не в первый раз сталкивается с этим веществом и точно знает, как с ним обращаться. Кроме того, он поведал доставщику, что собирается закинуть весь лед в бассейн, чтобы удивить жену и гостей.
«Я говорю ему: „Будьте аккуратней там, не обожгитесь не обмерзните, он же холодный“. Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает», — пояснил курьер.
После этих слов супруг инстаблогера поделился с мужчиной, что ведет свой блог в социальной сети и регулярно публикует видеоролики с сухим льдом. Поэтому, по заверению Валентина, проблем возникнуть не должно.
«Расплатился, расписался, попрощались. Пожелал ему удачного праздника, и все», — вспоминал доставщик.
Трагедия в банном комплексе Москвы произошла вечером 28 февраля. Популярный блогер Катерина Диденко отмечала день рождения в компании из 18 человек, когда ее супруг Валентин решил провести эксперимент с сухим льдом и бассейном. Гости высыпали 25 килограммов вещества в воду, после чего некоторые из них решили поплавать. Трое человек, в том числе сам Валентин Диденко, отравились образовавшимся над водой ядовитым туманом. Спасти пострадавших, к сожалению, не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщил подробности спасения людей после ЧП в московском бассейне.
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