Журналист российского агентства был задержан греческой полицией на границе с Турцией

На границе с Турцией греческая полиция задержала журналиста российского агентства RT. Вместе с другими представителями СМИ он находился в зоне, которая отделяет мигрантов от греческих правоохранителей. Сообщается, что спустя несколько часов корреспондента все же отпустили.

Между тем отношения между Турцией и Грецией только накаляются. Президент Эрдоган обвинил соседнюю страну в убийстве двух мигрантов, которые пытались пересечь границу. Афины это опровергли.

После обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара завила, что больше не сможет сдерживать поток беженцев, и открыла свои границы с ЕС. В Европу устремились тысячи человек. В Евросоюзе предложили Турции сделку — 1 миллиард евро в обмен на закрытие границ. Эрдоган в ответ заявил, что этих денег недостаточно. И посоветовал Брюсселю искать другие варианты, чтобы остановить поток беженцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев.