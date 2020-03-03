Журналист российского агентства был задержан греческой полицией на границе с Турцией
Корреспондента отпустили на свободу лишь спустя несколько часов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На границе с Турцией греческая полиция задержала журналиста российского агентства RT. Вместе с другими представителями СМИ он находился в зоне, которая отделяет мигрантов от греческих правоохранителей. Сообщается, что спустя несколько часов корреспондента все же отпустили.
Между тем отношения между Турцией и Грецией только накаляются. Президент Эрдоган обвинил соседнюю страну в убийстве двух мигрантов, которые пытались пересечь границу. Афины это опровергли.
После обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара завила, что больше не сможет сдерживать поток беженцев, и открыла свои границы с ЕС. В Европу устремились тысячи человек. В Евросоюзе предложили Турции сделку — 1 миллиард евро в обмен на закрытие границ. Эрдоган в ответ заявил, что этих денег недостаточно. И посоветовал Брюсселю искать другие варианты, чтобы остановить поток беженцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев.
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