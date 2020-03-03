Стюардесса из Москвы сбежала с предписанного карантина по коронавирусу

Жительница Москвы сбежала из-под карантина по коронавирусу. Это стало известно, благодаря камерам наблюдения, установленным в подъезде дома. По информации 5-tv.ru, нарушительница противоэпидемических мер работает стюардессой в российской столице. Сейчас, по предварительным данным, она передвигается по городу на автомобиле ВМW. Х4. По трафику данной машины установлено, что недавно она проезжала в районе Лианозово.

Настоящее местоположение беглянки неизвестно. На телефонные звонки она не отвечает. Мужчина, который проживает вместе с девушкой в одной квартире, комментировать произошедшую ситуацию отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму ищут местную жительницу, которая сбежала из-под карантина по коронавирусу. Девушку, приехавшую из Китая, изолировали после жалоб на плохое самочувствие.