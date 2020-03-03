Командир воздушного судна сбежал с карантина по коронавирусу в Москве

Командир воздушного судна в аэропорту «Шереметьево» сбежал из-под карантина по коронавирусу в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина прилетел из города Сеула в Южной Корее, после чего должен был находиться в изоляции, однако пилот не стал соблюдать предписания врачей.

В свою очередь, сам командир экипажа утверждает, что по прилете в Россию вирусологи померили ему температуру, взяли анализы и отпустили, при этом отметив, что течение 48 часов он не может вылетать из страны.

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В последнее время участились случаи бегства пациентов с карантина по коронавирусу. Накануне от изоляции отказалась стюардесса в Москве, а еще раньше несколько человек сбежали из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге.