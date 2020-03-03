Турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба

Обвинения в адрес РФ и Сирии со стороны Турецкой Республики о якобы многомиллионных потоках беженцев из-за обострения ситуации в Идлибе беспочвенна. Об этом журналистам заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.

«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы „миллионных“ потоках беженцев и „гуманитарном кризисе“ в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны», — подчеркнул российский военный.

Журавлев напомнил, что ЦПВС осуществляет постоянное наблюдение за гуманитарной ситуацией в северо-западных районах Сирии последние нескольких лет.

Обстановка в Идлибе накалилась 27 февраля после того, как боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* перешли в крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В ответ правительственные войска Сирии открыли ответный огонь. По данным Минобороны РФ, под обстрел армии САР попали и турецкие военные, которые случайно оказались в зоне удара. Погибли 36 представителей турецкой армии.

После инцидента Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ.