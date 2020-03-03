Турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба
Глава российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР ответил на критику Анкары в адрес Москвы и Дамаска.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Eurokinissi; Reuters
Обвинения в адрес РФ и Сирии со стороны Турецкой Республики о якобы многомиллионных потоках беженцев из-за обострения ситуации в Идлибе беспочвенна. Об этом журналистам заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.
«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы „миллионных“ потоках беженцев и „гуманитарном кризисе“ в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны», — подчеркнул российский военный.
Журавлев напомнил, что ЦПВС осуществляет постоянное наблюдение за гуманитарной ситуацией в северо-западных районах Сирии последние нескольких лет.
Обстановка в Идлибе накалилась 27 февраля после того, как боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* перешли в крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В ответ правительственные войска Сирии открыли ответный огонь. По данным Минобороны РФ, под обстрел армии САР попали и турецкие военные, которые случайно оказались в зоне удара. Погибли 36 представителей турецкой армии.
После инцидента Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии.
* — организация запрещена на территории РФ.
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