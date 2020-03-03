Звезда сериала «Содержанки» показала неожиданное фото в купальнике

Российская актриса Александра Ребенок опубликовала в Instagram серию снимков, которые очень удивили ее подписчиков. На первом кадре звезда сериала «Содержанки» позирует на белоснежном песчаном берегу в черном купальнике, томно прикрыв глаза.

Однако соблазнительная провокационная композиция переворачивается с ног на голову на второй фотографии, где к знаменитости подходит ее маленький сын. На третьем фото 39-летняя актриса просто заливисто смеется.

Больше всего пользователи соцсети были впечатлены неожиданным поворотом «сюжета» в серии фотографий. Ведь изначально поклонники настроились лицезреть едва ли не эротическую фотосесию, а в итоге получили — кадры из семейной комедии, пишут «Дни.ру».

Instagram @sasharebenok

Александра Ребенок окончила Театральный институт имени Б. Щукина в 2003 году. Артистка сотрудничала со множеством российских театров: МХТ, ЦДиР В. Мейерхольда, театр Наций, СТД на Страстном и других. Кинозвезда замужем за коллегой по цеху Алексеем Вертковым. Три года назад у пары родился сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса рассказала о проблемах на съемках сериала «Содержанки».