Премьер-министр Украины снова подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Заявление Гончарука об отставке получено парламентом», — сказал спикер Верховной рады, не уточнив причину поступка главы правительства.

Партия «Слуга народа» на заседании в парламенте приняла решение проголосовать за отставку премьер-министра 4 февраля.

Сообщается, что на пост премьера Украины согласована кандидатура Дениса Шмыгаля.

Как сообщал 5-tv.ru в прошлый раз, Алексей Гончарук написал заявление об отставке 17 января. Это произошло на фоне публикации аудиозаписи с совещания по экономическим вопросам, во время которого украинский премьер-министр нелестно высказывался в адрес президента Владимира Зеленского.

Тогда глава украинского государства не удовлетворил просьбу об отставке, заявив, что даст премьеру еще один шанс. Он также дал правоохранительным органам две недели на то, чтобы вычислить «крота» и установить тех, кто причастен к «сливу» информации.