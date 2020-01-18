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Гончарук заявил о высоком кредите доверия со стороны Зеленского

, 17:02 | Светлана Александрова Видео 25

Премьер-министр Украины прокомментировал отказ президента удовлетворить его прошение об отставке.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис 358

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и его команда осознают возложенную на них ответственность и готовы и дальше выполнять поставленные задачи. Об этом глава украинского Кабмина заявил на своей странице в Facebook после отказа Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.

«Мы имеем высокий кредит доверия от Президента и людей. Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал Гончарук, добавив, что предстоит «тяжелая и упорная работа».

facebook @ PMHoncharuk

Как ранее сообщал 5-tv.ru, премьер-министр Украины написал заявление об отставке 17 января после появления в СМИ аудиозаписи с совещания по экономическим вопросам, во время которого Гончарук якобы нелестно высказывался в адрес Зеленского. Президент страны просьбу об отставке не удовлетворил, заявив, что даст главе правительства еще один шанс. Он также дал правоохранительным органам две недели на то, чтобы вычислить «крота» и установить тех, кто причастен к «сливу» информации.

Тема:
Украинский кризис 358
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