Дональд Трамп устроил комедийное шоу, выступая перед сторонниками
Вначале он спародировал своего политического соперника Майкла Блумберга, а затем досталось и Джо Байдену.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; 5-tv.ru
Конференция Союза американских консерваторов превратилась в комедийное шоу Дональда Трампа. Выступая перед сторонниками, он решил подшутить над Майклом Блумбергом — одним из вероятных кандидатов в президенты от демократов. Изображая оппонента, Трамп присел за трибуной так, что осталась видна только голова, и начал кричать. Зрителям, судя по реакции, понравилось.
Кроме того, Трамп припомнил Майклу Блумбергу и огромные расходы на рекламу — миллиардер потратил на нее 500 миллионов долларов, но результата так и не достиг. К примеру, на праймериз демократов в Мериленде победил Джо Байден. Ему, кстати, от Дональда Трампа тоже досталось — президент назвал его Сонным Джо, напоминая, как тот со сцены общался с избирателями в штате Огайо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца.
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