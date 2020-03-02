Дональд Трамп устроил комедийное шоу, выступая перед сторонниками

Конференция Союза американских консерваторов превратилась в комедийное шоу Дональда Трампа. Выступая перед сторонниками, он решил подшутить над Майклом Блумбергом — одним из вероятных кандидатов в президенты от демократов. Изображая оппонента, Трамп присел за трибуной так, что осталась видна только голова, и начал кричать. Зрителям, судя по реакции, понравилось.

Кроме того, Трамп припомнил Майклу Блумбергу и огромные расходы на рекламу — миллиардер потратил на нее 500 миллионов долларов, но результата так и не достиг. К примеру, на праймериз демократов в Мериленде победил Джо Байден. Ему, кстати, от Дональда Трампа тоже досталось — президент назвал его Сонным Джо, напоминая, как тот со сцены общался с избирателями в штате Огайо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца.