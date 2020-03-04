В Госдуме доработали законопроект об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

Законопроект об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах доработан ко второму чтению в Госдуме. Об этом сообщил «Ведомостям» куратор проекта депутат Александр Хинштейн.

Документ разрешает региональным властям сокращать время продажи и распития спиртного в местах общепита вплоть до полного запрета. Кроме того, величина зала в таких заведениях должна составлять более 20 квадратных метров. Нижний предел площади регионы также смогут устанавливать самостоятельно.

Как подчеркивает Хинштейн, инициатива направлена на борьбу с «разливайками» — точками малой площади на первых этажах домов, которые торгуют алкоголем днем и ночью. По словам депутата, логично увязывать ограничения со временем торговли в розничных магазинах — на федеральном уровне с 23 часов до восьми утра с возможностью ужесточения на уровне субъектов РФ.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин отмечает, что «разливаек» в стране зафиксировано более 1,5 тысячи. Однако в предложенной редакции закон ударит по всем барам и ресторанам, расположенным в жилых домах, а это свыше пяти тысяч заведений. Если ограничить время потребления в таких местах, люди перестанут туда ходить, считает представитель ФРИО. Меж тем рентабельность у бизнеса и без того минимальна.

Хинштейн не считает подобные ограничения критичными — просто в определенный час в баре или ресторане перестанут употреблять алкоголь. Предложения по времени торговли поступали от бизнеса, отмечает он. По словам парламентария, окончательная редакция поправок будет готова в течение марта.

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