Германия передаст России данные о военнопленных СССР
Речь идет о нескольких сотнях тысяч советских граждан, находившихся в немецких концлагерях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / World History Archive, CHROMORANGE / Bilderbox, Scherl, Scherl; РИА Новости / Сергей Мамонтов
Россия и Германия договорились о передаче данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных, находившихся в немецких концлагерях. ФРГ планирует предоставить сведения российской стороне в апреле 2020-го, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам немецкого посла, передача данных о военнопленных СССР «внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей» и содействует примирению сторон.
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас подписали соглашение о передаче информации о советских военнопленных осенью минувшего года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией.
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