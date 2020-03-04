Германия передаст России данные о военнопленных СССР

Россия и Германия договорились о передаче данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных, находившихся в немецких концлагерях. ФРГ планирует предоставить сведения российской стороне в апреле 2020-го, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам немецкого посла, передача данных о военнопленных СССР «внесет свой вклад в прояснение судеб этих людей» и содействует примирению сторон.

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас подписали соглашение о передаче информации о советских военнопленных осенью минувшего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией.