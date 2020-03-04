«Сильная пантера»: Каменских снялась в эффектном пиджаке
Поклонники оценили стильный образ певицы и ее «бесконечные» ноги.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Стильный образ Насти Каменских в новом посте для Instagram впечатлил ее подписчиков. Певица снялась в красном клетчатом пиджаке с низкой застежкой и туфлях с таким же принтом. Вместо брюк или юбки к верху звезда предпочла надеть короткие легинсы. Имидж дополнили очки на носу и забранные в хвост кудрявые волосы.
Легинсы дали поклонникам возможность как следует рассмотреть стройные ноги артистки. Фигура Каменских, как и ее миловидное лицо, не перестают вызывать у зрителей восхищение и зависть к ее супругу Потапу со стороны мужчин. Подобные комментарии появились и под новым фото.
Отдельные фолловеры сравнили Настю с пантерой. Образом этого животного певица привлекла к себе повышенное внимание в декабре, когда появилась в экстравагантном черном костюме на церемонии вручения одной из музыкальных премий.
«Красотуличка!»
«Сильная пантера»;
«Красивый образ»;
«Прекрасная, ноги бесконечные»;
«Этот образ вам идет», — отреагировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Потап и Настя Каменских вошли в ТОП-5 звездных пар, которые любят друг друга и не скрывают этого.
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