В Хабаровске сотрудник аэропорта сломал череп во время разгрузки самолета

Сотрудник международного аэропорта Хабаровска получил тяжелые травмы во время разгрузки самолета. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 3 марта на перроне воздушной гавани.

В результате проверки выяснилось, что 52-летний мужчина во время проведения работ упал с разгрузчика. Пострадавший с переломом свода черепа и ключицы, а также ушибами был госпитализирован.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.