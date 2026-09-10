В Узбекистане утвердили обновленный латинский алфавит

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 32 0

Переход на новую систему письма будет проходить постепенно.

Какой алфавит в Узбекистане

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Сенат Узбекистана одобрил окончательный вариант нового узбекского алфавита на основе латинской графики. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента по итогам 19-го пленарного заседания.

Обновленная система будет состоять из 28 букв и одного апострофа. Ранее в узбекском алфавите использовались 26 букв и три буквенных сочетания.

В парламенте считают, что изменения помогут сделать узбекский язык более распространенным и удобным для использования в цифровой среде. При этом переход на новую систему письма будет проходить постепенно.

Документы, оформленные по старым правилам, продолжат иметь юридическую силу. Это касается в том числе ценных бумаг и находящихся в обращении банкнот.

Государственным учреждениям и организациям также разрешат до установленного срока сохранять прежние вывески, обозначения и символику.

Сейчас в Узбекистане одновременно используются две системы письма — кириллица и латиница. Переход на латинскую графику начался еще в 1993 году после принятия соответствующего закона парламентом республики.

При этом история смены письменности в стране началась раньше. В 1929 году латиница заменила арабскую письменность, а в 1940–1942 годах в Узбекской ССР был введен кириллический алфавит. После обретения независимости республика вновь начала переход на латинскую систему, который продолжается уже более трех десятилетий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что слово «шумахер» внесли в академический орфографический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова РАН. Теперь оно официально используется в значении «гонщик» или «лихач» и образовано от фамилии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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