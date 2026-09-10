На 40% выше: ВОЗ предупредила о риске бесплодии у заядлых курильщиц

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

В группе риска даже те, кто вдыхает дым от сигарет на улице.

Какой риск бесплодия у курящих женщин

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВОЗ предупреждает: «Не кури, а то ребенка не будет!»

Курение на 40% повышает риск бесплодия у женщин, однако вероятность зачатия снижается у обоих полов. Об этом сообщила в своем докладе Всемирная организация здоровья (ВОЗ).

«При этом отказ от сигарет может снизить риски. У женщин, которые раньше курили, но бросили, вероятность бесплодия на 25% ниже, чем у тех, кто продолжает курить. Чем раньше человек отказывается от табака, тем лучше для репродуктивного здоровья» — говорится там же.

Что касается мужчин, привычка «подымить» значительно ухудшает качество спермы. Этому сопутствуют: отсутствие сперматозоидов в сперме, низкая подвижность и аномальная морфология сперматозоидов, а также проблемы с эрекцией и эякуляцией.

ВОЗ напоминает, что курение и лечение от бесплодия категорически не совместимы. После анализа 21 исследования ученые установили связь между злоупотреблением табаком и меньшим количеством живорождений после ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вреде химических веществ, содержащихся в косметике и парфюме, для будущих мам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Золотов обсудил с губернатором Курской области проект кадетского училища
20:40
Дрон над Молдавией: как Запад сочинил «покушение» на Зеленского
20:27
В Узбекистане утвердили обновленный латинский алфавит
20:15
Вскрылась подноготная: Пугачева оказалась связана с бизнесом на Кипре
20:09
На 40% выше: ВОЗ предупредила о риске бесплодии у заядлых курильщиц
19:55
В Тюмени пожар охватил семь жилых домов

Сейчас читают

Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
«Я стала Марией Магдалиной»: Лариса Долина причислила себя к лику святых
Открывают глаза: чем бананы полезны для зрения
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео