На 40% выше: ВОЗ предупредила о риске бесплодии у заядлых курильщиц

ВОЗ предупреждает: «Не кури, а то ребенка не будет!»

Курение на 40% повышает риск бесплодия у женщин, однако вероятность зачатия снижается у обоих полов. Об этом сообщила в своем докладе Всемирная организация здоровья (ВОЗ).

«При этом отказ от сигарет может снизить риски. У женщин, которые раньше курили, но бросили, вероятность бесплодия на 25% ниже, чем у тех, кто продолжает курить. Чем раньше человек отказывается от табака, тем лучше для репродуктивного здоровья» — говорится там же.

Что касается мужчин, привычка «подымить» значительно ухудшает качество спермы. Этому сопутствуют: отсутствие сперматозоидов в сперме, низкая подвижность и аномальная морфология сперматозоидов, а также проблемы с эрекцией и эякуляцией.

ВОЗ напоминает, что курение и лечение от бесплодия категорически не совместимы. После анализа 21 исследования ученые установили связь между злоупотреблением табаком и меньшим количеством живорождений после ЭКО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вреде химических веществ, содержащихся в косметике и парфюме, для будущих мам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.