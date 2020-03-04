Боевики в Идлибе подорвались при попытке применить химоружие. Как сообщают в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС), инцидент произошел при попытке взорвать в зоне деэскалации фугасные боеприпасы вместе с отравляющими химвеществами.

По информации военных РФ, при попытке взорвать в Саракибе отравляющие вещества была нарушена герметичность одной из емкостей, в результате произошла утечка, химические ожоги получили не менее 15 террористов.

«В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта сего года в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами», — говорится в сообщении ЦПВС.

Все данные, подтверждающие попытку применения химоружия боевиками, будут обнародованы в ближайшее время.