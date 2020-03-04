«Зачем такой красивый»: фото полуобнаженного Максима Матвеева взорвало сеть

Российский актер Максим Матвеев очаровал поклонниц новым снимком на своей странице в Instagram. Звезда сериала «Триггер» и фильма «Союз спасения» и супруг Елизаветы Боярской разместил фото, на котором он позирует без футболки, демонстрируя накачанное тело.

«Вы видите мужчину, отраженного в женском зеркале, и женщину, в свою очередь, отраженную в зеркале мужском! Убери одно из этих отражений и ничего не получится! Мужское срабатывает, потому что живет в контрасте с женским!!! В этом и есть вся красота искусства!» — подписал пост Матвеев.

Актер Дмитрий Лысенков, известный широкому зрителю по фильму «Союз спасения» и сериалу «ИП Пирогова», оставил ироничный комплимент коллеге по цеху.

«Ты вот сейчас этой фотографией всего зрителя из театра Виктюка увел!!! Негодяй!» — шутливо написал он.

Instagram @maxim_matveev_

Поклонники, а в большинстве случаев — поклонницы, не сдержали своих эмоций при виде такого снимка. Фанатки написали знаменитости сотни комплиментов в его адрес.

«Боже, зачем такой красивый, аж смотреть больно»;

«Какой талантливый и красивый актер! Повезло Лизе»;

«Одной фанаткой у Вас, Максим, стало больше»;

«Фото — картина с изображением одного из древнегреческих богов», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Матвеев пожаловался Урганту, что сын кормил его насекомыми на Мальдивах.