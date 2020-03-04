Популярный блогер Катерина Диденко рассказала подписчикам в Instagram о последнем «подарке», который ей сделал погибший после вечеринки в сауне супруг. По словам «аптечного ревизорро», для нее было очень важно, что Валентин Диденко умер 29 февраля, в 1.00, а не 28 февраля, когда у Катерины было день рождения.

«Он дотянул, я верю, специально, чтоб мне было морально легче», — сообщила блогер.

Кроме того, Диденко в одном из сторис рассказала о реально подраке, который приготовил, но не успел подарить ей муж. Девушка призналась: супруг заказал для нее портрет, который вручить лично уже никогда не сможет.

«А сегодня, когда я заказывала для мамы Вали портрет Валечкин — мне сказали, что Валя не успел получить мой подарок. Я расплатилась за него, и очень жду доставку. Ведь это — последний его подарок», — написала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Трагедия в московской бане произошла вечером 28 февраля. Компания из 18 человек собралась, чтобы отметить день рождения Катерины Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате праздник закончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало внезапно заполняться дымом.

Двоим людям, которые в этот момент находились в бассейне, выжить не удалось. Они скончались на месте, захлебнувшись водой. Прибывшие на место медики не смогли их откачать. Муж блогерши Валентин впоследствии умер в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже.