Блогер Катерина Диденко пообещала отомстить всем тем, кто организовал травлю на нее после ЧП в банном комплексе Москвы. Такое заявление девушка выложила в сторис в Instagram.

«Когда я приду в себя — каждый ответит за свои слова» ,— написала Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Кроме того, блогерша попросила преданных подписчиков делать записи экрана тех, кто, не стесняясь, травит ее и ее друзей.

Трагедия в московской бане произошла 28 февраля. В этот день популярный блогер Катерина Диденко, известный как «аптечный ревизорро», отмечала день рождения в компании из 18 человек. В разгар вечеринки гости высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Два человека погибли на месте, муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.

После трагедии девушку буквально затравили пользователи социальной сети. Один за другим они писали Диденко, что не понимают, почему девушка с дипломом провизора не уберегла от смертельной опасности своих друзей и близких.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие подробности из жизни с покойным мужем рассказала инстаблогер Катерина Диденко.