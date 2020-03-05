День Льва Катанского: что категорически нельзя делать 5 марта
Народные приметы, которые помогут избежать неудач в 2020 году.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Krumphanzl, Jeff Tzu-chao Lin,Nikolay Gyngazov, Dinesh Khanna; telegraf.com.ua
5 марта в церковном календаре — день епископа Льва Катанского. В народе он получил название «катыш», так как часто приходился на конец снежной зимы или раннюю весну, когда снег еще не сошел. В этот день было принято кататься с горки, отсюда и название. Сам Лев Катанский был известен как очень добрый человек, которого Господь за его доброту наградил даром исцеления. В день Льва Катанского было принято не только устраивать снежные потехи, но и соблюдать ряд правил, чтобы не навлечь на себя беду.
В первую очередь, родителям стоит помнить, что на «катыш» нельзя стричь маленьких детей — до семи лет. В противном случае ребенок может серьезно заболеть, а его память станет короткой.
Не стоит смотреть в этот день на падающие звезды. Звезда, согласно народным поверьям, двойник человека. Когда она падет, кто-то умирает, а 5 марта, если увидеть падающую звезду, можно разглядеть в ней свою смерть или кончину близкого человека.
Замужним женщинам не стоит даже стоять под звездным небом. По поверьям, с неба может слететь дух и изгнать из нее законного супруга.
Трудно будет победить болезнь, если слечь в постель с недугом в этот день.
Не стоит начинать 5 марта новые дела, в них вы потерпите неудачу.
Не рекомендуется давать обещания в этот день, выполнить их будет не суждено.
Нельзя надевать старую обувь — в доме поселится бедность. Чтобы напротив притянуть в дом богатство, лучше выбросить в этот день всю старую и ветхую обувь.
Женщинам лучше не завивать кудри, а не то о них пойдут слухи и пересуды. Мужчинам же не советуют брить бороду, чтобы избежать ненужных трат и убытков.
Кроме того, 5 марта нельзя греметь ведрами — это к мелким хлопотам и бесполезной суете. Не стоит после ванной использовать новое полотенце — оно может принести болезни кожи. Матери не советуют целовать новорожденного, это передаст ему ее судьбу.
Ранее 5-tv.ru писал, какой праздник отмечают 4 марта.
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