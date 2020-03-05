🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 5 марта, Луна находится в знаке Рак. Это время идеально подходит для монотонной и неспешной деятельности, но не рекомендуется в этот период давать взаймы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 5 марта, Луна находится в знаке Рак. В этот период стоит заняться каким-то монотонным и неспешным трудом. Также не стоит давать взаймы, так как придется очень долго ждать возвращения денег. Стоит быть максимально внимательными к своим близким.
♈ Овен
Овен, вы уже совсем не тот человек, что были раньше. Вы растете и эволюционируете, и это просто замечательно. Возможно, вам следует проанализировать главные цели, которые вы ставите перед собой. Все ли они достойны вашей энергии.
Космический совет: расставьте правильно приоритеты.
♉ Телец
Телец, наведите порядок в доме. Это поможет вам не только насладиться чистотой, но и расчистит беспорядок, который творится в вашей голове. Кто знает, что удастся найти во время уборки. Старые, позабытые вещи напомнят о приятных моментах жизни и дадут заряд позитивной энергии.
Космический совет: наведите порядок в доме и в голове.
♊ Близнецы
Все хотят дать советы, но никто не хочет их слушать. Постарайтесь исправить это упущение. Прислушайтесь к тому, что вам говорят. Это не значит, что нужно делать что-то по указке других, однако игнорировать мнение окружающих тоже неправильно.
Космический совет: прислушайтесь к советам.
♋ Рак
Раки, время с семьей — это то, что вам сейчас действительно нужно. Преподнесите неожиданные подарки своим близким, или сделайте для них необычный сюрприз. Те чувства, которые вы испытаете, станут залогом хорошей недели.
Космический совет: проведите время с семьей.
♌ Лев
Львы, вы сейчас находитесь на высоте. Удача улыбнулась вам, сейчас самое главное не упустить ее. Постарайтесь заниматься тем, что вам действительно интересно, ведь именно так можно стать по-настоящему счастливым.
Космический совет: занимайтесь тем, что вам интересно.
♍ Дева
Дева, каждый человек уникален. Не позволяйте спорам перерасти в ссоры. Пусть горячие диалоги станут не тем, что разъединяет, а тем что делает вас еще более разносторонней личностью. Будьте готовы к тому, что не все согласятся с вашей точкой зрения.
Космический совет: спорьте, но не ссорьтесь.
♎ Весы
Весы, если бы вы знали все на свете, то было бы просто скучно жить. Поэтому хватит пилить себя за то, что у вас не хватает знаний. Это все происходит из-за неуверенности в себе. Тяга к знаниям — это прекрасно, но не в ущерб своему самочувствию.
Космический совет: не изводите себя придирками.
♏ Скорпион
Скорпионы, мы часто скрываем свою истинную сущность за маской безразличия, хотя на самом деле испытываем сильные эмоции. Ваши собственные страхи мешают вам добиться настоящего успеха, и получить то одобрение, которое вы так жаждете.
Космический совет: снимите маски.
♐ Стрелец
Стрельцы, со стороны не видны ваши промахи, неудачи и грустные времена. Каждый из этих периодов сыграл важную роль в вашей жизни и сделал из вас того, кем вы являетесь сейчас. Вы — настоящий оловянный солдат, боец и пример для подражания, но иногда все же нужно давать себе немного расслабиться и возможно даже поплакать в подушку.
Космический совет: иногда можно и погрустить.
♑ Козерог
Козероги, опыт — это и есть та мудрость, которая направляет вас в верном направлении. Не стыдитесь своего прошлого, но вперед смотрите прямо перед собой, не оглядываясь. Вы знаете себе цену, теперь пора разобраться с целями.
Космический совет: опыт — это ваше богатство.
♒ Водолей
Вы хотите заниматься искусством, любить и быть любимым, наблюдать за звездами и говорить о галактиках, которые находятся за пределами нашей Вселенной? Так кто вам не дает делать все это? Не нужно расстраиваться каждый раз, когда что-то не получается. Нужно просто подниматься и делать.
Космический совет: держите удар.
♊ Рыбы
Рыбы, всегда стремитесь двигаться к свету, даже если вам мешают недоброжелатели. Не позволяйте им заполнять вашу душу негативом. Вы добрый, открытый человек, которого любят окружающие. Оставайтесь таким всегда.
Космический совет: держите врагов на расстоянии.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта.
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