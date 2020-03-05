Кто вошел в новый состав правительства Украины

На Украине сформирован новый кабмин после отставки с поста премьера Алексея Гончарука Верховная рада утвердила новых министров.

Возглавил правительство Денис Шмыгаль, ранее он занимал должность вице-премьера. Журналисты уже изучили его декларацию о доходах. В прошлом году он заработал более трех миллионов гривен, это почти девять миллионов рублей. Но основной доход не от госслужбы, а от предыдущей работы на предприятиях энергетики. Кроме того, Шмыгаль задекларировал семь объектов недвижимости, включая четыре земельных участка.

Министром обороны вместо Андрея Загороднюка назначен генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран. В начале конфликта в Донбассе он возглавлял украинскую делегацию в совместном Центре по контролю и координации.

Министром иностранных дел вместо Вадима Пристайко будет Дмитрий Кулеба — бывший вице-премьер-министр по евроинтеграции.

Новые главы у министерства финансов, здравоохранения, социальной политики, и других ключевых ведомств.

Свое кресло сохранил глава МВД Арсен Аваков — он занимает этот пост уже в четвертом правительстве.

Что касается бывшего премьера Украины Алексея Гончарука, эксперты связывают его отставку со скандальной историей с прослушкой. В интернете недавно появилась аудиозапись, на которой Гончарук на одном из закрытых совещаний критикует президента Зеленского за то, что тот плохо разбирается в экономике. 5 марта Рада должна утвердить нового Генпрокурора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рада одобрила допуск зарубежных военных на Украину для участия в учениях.