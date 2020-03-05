Екатерина Климова в маленьком черном платье и чулках заговорила на немецком
Актриса поделилась снимками из гримерки с гастролей по Германии.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Актриса Екатерина Климова показала фото из гримерки перед началом спектакля «Мастер и Маргарита», в котором исполняет главную роль. Сейчас она находится на гастролях в Германии, поэтому снимок она сопроводила текстом на немецком языке.
«Der Meister und Margarita», — написала артистка.
В кадре Климова выглядит очень соблазнительно — на ней короткое черное платье, туфли в тон и телесные чулки на подвязках. Вторая фотография отдает мистикой.
Поклонники сразу принялись нахваливать звезду, особенно отмечая, какие стройные у нее ножки.
«В чулочках, как горячо»
«Какой необычный наряд»
«Ну, и ножки! Огонь!!!»
«Вот умеют же женщины себя красиво показывать»
«Так вот оно какое — маленькое черное платье», — восхищались фанаты.
В красавицу маму пошла и дочь актрисы. Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова на балу очаровала поклонников.
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