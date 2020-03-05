Екатерина Климова в маленьком черном платье и чулках заговорила на немецком

Актриса Екатерина Климова показала фото из гримерки перед началом спектакля «Мастер и Маргарита», в котором исполняет главную роль. Сейчас она находится на гастролях в Германии, поэтому снимок она сопроводила текстом на немецком языке.

«Der Meister und Margarita», — написала артистка.

В кадре Климова выглядит очень соблазнительно — на ней короткое черное платье, туфли в тон и телесные чулки на подвязках. Вторая фотография отдает мистикой.

Поклонники сразу принялись нахваливать звезду, особенно отмечая, какие стройные у нее ножки.

Instagram @klimovagram

«В чулочках, как горячо»

«Какой необычный наряд»

«Ну, и ножки! Огонь!!!»

«Вот умеют же женщины себя красиво показывать»

«Так вот оно какое — маленькое черное платье», — восхищались фанаты.

В красавицу маму пошла и дочь актрисы. Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова на балу очаровала поклонников.