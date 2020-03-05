Арсен Аваков предложил депутатам заняться продажей наркотиков

Эфирная новость 31

Глава МВД Украины сумел сохранить свой мост после перестановок в правительстве.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы выразить недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке.

Депутаты недовольны ходом расследования дела экс-президента Порошенко. Новым генпрокурором может стать Сергей Ионушас. Его обещали поддержать депутаты фракции «Слуга народа». Смена генпрокурора станет следующим шагом по обновлению правящей верхушки Украины.

Накануне был отправлен в отставку премьер-министр Алексей Гончарук и сформирован новый кабинет. Возглавил Правительство Денис Шмыгаль, ранее он занимал должность вице-премьера. Состав правительства обновили практически полностью.

Сохранить свои портфели удалось лишь четырем министрам, среди них Арсен Аваков. Примечательно, что, выступая перед депутатами с отчетом о своей работе он предложил им заняться реализацией наркотиков, которые скопились в его ведомстве после проведения многочисленных рейдов.

По его мнению, продажа поможет пополнить бюджет страны.

«У меня есть предложение для народных депутатов найти способ реализации наркотиков для выгоды государственного бюджета и украинской медицины», — сказал Аваков.

Кабинет министров пока полностью не сформирован, вакантными остаются шесть должностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рада одобрила допуск зарубежных военных на Украину для участия в учениях.

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.08
-0.36 73.74
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...