Арсен Аваков предложил депутатам заняться продажей наркотиков
Глава МВД Украины сумел сохранить свой мост после перестановок в правительстве.
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Фото, видео: ТАСС / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы выразить недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке.
Депутаты недовольны ходом расследования дела экс-президента Порошенко. Новым генпрокурором может стать Сергей Ионушас. Его обещали поддержать депутаты фракции «Слуга народа». Смена генпрокурора станет следующим шагом по обновлению правящей верхушки Украины.
Накануне был отправлен в отставку премьер-министр Алексей Гончарук и сформирован новый кабинет. Возглавил Правительство Денис Шмыгаль, ранее он занимал должность вице-премьера. Состав правительства обновили практически полностью.
Сохранить свои портфели удалось лишь четырем министрам, среди них Арсен Аваков. Примечательно, что, выступая перед депутатами с отчетом о своей работе он предложил им заняться реализацией наркотиков, которые скопились в его ведомстве после проведения многочисленных рейдов.
По его мнению, продажа поможет пополнить бюджет страны.
«У меня есть предложение для народных депутатов найти способ реализации наркотиков для выгоды государственного бюджета и украинской медицины», — сказал Аваков.
Кабинет министров пока полностью не сформирован, вакантными остаются шесть должностей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рада одобрила допуск зарубежных военных на Украину для участия в учениях.
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