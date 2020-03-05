Лайнер Grand Princess возвращается в Калифорнию после смерти экс-пассажира от коронавируса

Круизный лайнер Grand Princess вынужден был прервать тур после информации о смерти одного из бывших пассажиров судна от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании Princess Cruises.

Сообщение о первом летальном случае после диагностирования коронавируса в Калифорнии поступило накануне. Власти штата пришли к выводу, что скончавшийся мог заразиться во время путешествия на круизном лайнере Grand Princess. Умерший пребывал на судне в период с 11 по 21 февраля.

Известно, что изначально лайнер должен был отправиться в мексиканский город Энсенада, однако сразу после сообщения о смерти экс-пассажира судна компания перенаправила лайнер в Сан-Франциско для проверки пассажиров и членов экипажа. Медобследование должный пройти около 100 человек. Есть среди них граждане РФ пока не известно.

В начале февраля 5-tv.ru сообщал, что у одного из пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус нового типа. После этого судно встало на карантин в порту японского города Йокогама. Изоляция продлилась несколько недель.

Еще одно круизное судно Westerdam с двумя с половиной тысячами человек, направлявшееся из Гонконга в Японию, больше недели не могло встать на стоянку из-за опасений распространения инфекции. У одного из пассажиров Westerdam были обнаружены симптомы коронавируса.