«Причин для паники нет»: посол рассказал о судьбе россиян, застрявших на лайнере в Японии

Посол России в Японии Михаил Галузин рассказал в интервью 5-tv.ru о судьбе граждан РФ, оказавшихся под карантином на круизном лайнере Diamond Princess. Судно две недели будет стоять рядом с Токио из-за коронавируса.

«По имеющимся сведениям, на борту находятся 24 российских гражданина. Все они, к счастью, по нашим данным, здоровы. Все они не пострадали от нового коронавируса», — сказал Галузин.

Дипломат подчеркнул, что посольство делает все необходимое для помощи россиянам, оказавшимся в условиях карантина. Речь идет о доставке им медикаментов и решении других проблем.

«Причин для паники нет. Ситуация под контролем, мы, как посольство России в Токио, как российские дипломаты, находимся на круглосуточном контакте с нашими соотечественниками», — заверил посол РФ в Токио.

Он уточнил, что сотрудники дипмиссии также помогут застрявшим на лайнере россиянам вернуться на родину. У многих из-за карантина сгорели билеты домой.

«Делать это мы предполагаем и отчасти уже делаем. (Находимся — Прим. ред.) в контактах с туристическими фирмами, которые занимались этим круизом, в контактах с авиаперевозчиками. <…> Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы помочь соотечественникам», — подытожил Галузин.

Ранее 5-tv.ru связался с россиянином, который вместе с женой и двумя детьми, находится на круизном лайнере Diamond Princess. Житель Казани рассказал, что происходит на стоящем у Токио судне, а также прислал сделанные внутри него фото.