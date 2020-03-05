Путин на встрече с Эрдоганом назвал трагедией гибель турецких солдат

В Кремле уже больше четырех часов продолжаются переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Причем три часа лидеры России и Турции общались в формате «один на один».

К этой встрече приковано внимание всего мира ведь президенты обсуждают самую горячую точку планеты. Ситуация в Идлибе может перерасти в полномасшабную войну между Турцией и Сирией, а поток беженцев грозит захлестнуть Европу.

Диалог Путина и Эрдогана проходит за закрытыми дверями. Но перед началом переговоров президенты сделали заявления.

«Сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора. В начале нашей встречи хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей — это всегда большая трагедия. К сожалению, как я уже говорил Вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали: у сирийской армии серьезные потери. Поэтому, конечно, нам нужно с Вами обязательно проговорить все, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся — и я знаю, Вы тоже, — очень внимательно и дорожим этим», — заявил российский лидер.

«Да, господин президент, я тоже хотел выразить благодарность за Ваш прием. Как известно, мы должны были в Турции провести эту встречу, но в связи с Вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять Ваше приглашение и приехать сюда. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе очень напряженная ситуация. Знаю, что весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда, и считаю, что наши сегодняшние шаги, которые будут предприняты, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию. Между нашими странами — мы как раз переживаем то время, тот период, когда наши отношения достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее; они продолжают развиваться. Мы считаем и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. И наша самая большая задача заключается именно в том, чтобы продвинуться и развивать эти отношения. И считаю, что мы преуспеем в этом деле», — сказал в ответном слове турецки президент.

И сегодня же Владимир Путин обсудил по телефону обострение ситуации в Идлибе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Особое внимание собеседники уделили гуманитарным вопросам. И, прежде всего, проблемам беженцев, которые сейчас штурмуют границу Евросоюза в Греции. Тысячи людей оказались заложниками конфликта. Турция открыла границу, но Греция не пускает нелегалов на свою территорию.

Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.