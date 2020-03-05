С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М4 в Сирии

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Марина Неруцких
Срочная новость 32

К такому решению пришли Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Кремле.

Фото: ТАСС / Новиков Сергей

Тема:
Война в Сирии

С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М4 в Сирии. К такому решению пришли Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Кремле. Согласно меморандуму, принятому в ходе переговоров лидеров двух стран, на севере Сирии будет создан 12-километровый коридор безопасности у трассы М4.

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