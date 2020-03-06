Актриса, сыгравшая Дейенерис в «Игре престолов», рассказала об украденном для нее со съемок подарке

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Ниса Мурзанаева
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Брат преподнес Эмилии Кларк настолько трогательный презент, что она расплакалась.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ik Aldama; bigl.ua; Кадры из сериала "Игра престолов"

Британская актриса Эмилия Кларк, известная зрителям по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала о необычном презенте, который ей преподнес брат. Родственник знаменитости вручил ей подарок, который он украл со съемочной площадки телепроекта, пишет Daily Mail.

Звезда «Игры престолов» сообщила, что ее брат работал на съемках сериала в качестве оператора.

«Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — призналась артистка.

Эмилия Кларк добавила, что расплакалась, когда увидела трогательный презент.

Недавно знаменитость рассказала, что перенесла инсульт и две операции по удалению аневризмы. Британская актриса проходила лечение прямо во время съемок сериала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» возможно ожидает рождения первенца.

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