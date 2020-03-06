Десятки человек эвакуированы из отеля в центре Москвы из-за пожара

|
Карина Бернтгольц
72

Инцидент произошел в Вознесенском переулке. Сейчас возгорание ликвидировано.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Несколько десятков человек эвакуированы из отеля в центре Москвы из-за пожара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел в доме 12/3 в Вознесенском переулке. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в подвале, после чего было принято решение об эвакуации персонала и постояльцев гостиницы.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.  Как стало известно 5-tv.ru, его площадь составила пять квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. 

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар разгорелся на территории рынка в Адлере. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...