Десятки человек эвакуированы из отеля в центре Москвы из-за пожара

Несколько десятков человек эвакуированы из отеля в центре Москвы из-за пожара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, инцидент произошел в доме 12/3 в Вознесенском переулке. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в подвале, после чего было принято решение об эвакуации персонала и постояльцев гостиницы.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Как стало известно 5-tv.ru, его площадь составила пять квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар разгорелся на территории рынка в Адлере. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.