Видео с места обнаружения шахматистов с полиэтиленовыми пакетами на голове Москве
Тела погибших нашли в квартире одного из домов на Кастанаевской улице в столице. Предположительная причина смерти — асфиксия.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места трагедии, произошедшей на западе Москвы. 5 марта в квартире одного из домов на Кастанаевской улице российской столице нашли мертвыми парня и девушку с полиэтиленовыми пакетами на голове. О смерти пары в полицию сообщила мать девушки– она приехала навестить свою дочь.
Как стало известно 5-tv.ru, рядом с кроватью, где были найдены тела погибших, лежал газовый баллон. Признаков насильственной смерти не было выявлено. По предварительной версии, молодые люди отравились «веселящим газом». Как отмечает РЕН ТВ, пара также могла употреблять наркотические вещества.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшие молодые люди были шахматистами. Девушка
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