Видео с места обнаружения шахматистов с полиэтиленовыми пакетами на голове Москве

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места трагедии, произошедшей на западе Москвы. 5 марта в квартире одного из домов на Кастанаевской улице российской столице нашли мертвыми парня и девушку с полиэтиленовыми пакетами на голове. О смерти пары в полицию сообщила мать девушки– она приехала навестить свою дочь.

Как стало известно 5-tv.ru, рядом с кроватью, где были найдены тела погибших, лежал газовый баллон. Признаков насильственной смерти не было выявлено. По предварительной версии, молодые люди отравились «веселящим газом». Как отмечает РЕН ТВ, пара также могла употреблять наркотические вещества.

По факту случившегося проводится проверка.