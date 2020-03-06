У погибших в Москве шахматистов обнаружены следы от уколов

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей 5 марта в Москве. В квартире одного из домов на Кастанаевской улице российской столице нашли мертвыми парня и девушку с полиэтиленовыми пакетами на голове. Позднее выяснилось, они были шахматистами. Юноше даже в 2017 году было присвоено звание гроссмейстера.

Как стало известно 5-tv.ru, на телах молодых людей были обнаружены следы от уколов. Однако при этом дома у погибших шприцы не были найдены. Причины смерти пары устанавливаются.

По одной из версий, шахматисты могли умереть, отравившись «веселящим газом». Рядом с их кроватью был обнаружен газовый баллон. Как отмечает РЕН ТВ, погибшие также могли употреблять наркотические вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту смерти шахматистов проводится проверка.