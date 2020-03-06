На Урале установили адресный знак с ошибкой в фамилии советского писателя

Фасад дома в городе Нижняя Салда Свердловской области снабдили табличкой с ошибкой в названии улицы. Фамилию советского революционера, писателя, и первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского написали с буквой «о» вместо «а» во втором слоге. Фото адресного указателя местные жители выложили в соцсетях. По их словам, этот случай не единичный.

«Вот такие, великолепные, таблицы с названием улицы были установлены на днях. Замечательный шрифт, дизайн, но вот грамматика у той конторы, что их напечатала, явно хромает. Если что, на будущее совет создателю: существует Google и T9», — иронизирует автор снимка.

ВКонтакте @gorodns, @besson08

Дом №147 на улице Луначарского, который запечатлен на снимке, находится в так называемом «Больничном городке». Помимо жилых площадей в нем расположено муниципальное учреждение «Архив городского округа Нижняя Салда». Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на такое отношение к исторической личности с юмором.

«Луначарский перевернулся»;

«Как интересно обзовут близлежащие улицы: Енварский переулак, улецы Свирдлова, Максима Горькова, Падбельскаво?»

«Бальничный гарадок»;

«Не все знают наркома просвещения. Символично получилось», — прокомментировали уральцы.

Как уточняет URA.RU, в отделе ЖКХ администрации Нижней Салды признали ошибку и пообещали установить корректный адресный знак.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть детей госпитализировали с кишечной инфекцией в Свердловской области.