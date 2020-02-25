Шесть детей госпитализировали с кишечной инфекцией в Свердловской области

Прокуратура Карпинска проводит проверку после госпитализации членов детско-юношеской команды по хоккею с мячом. Об этом сообщает интернет газета Zнак со ссылкой на пресс-службу ведомства Свердловской области.

Команда из 13 человек в возрасте 11-12 лет прибыла 22 февраля из Нижнего Тагила на соревнования в сопровождении тренера и родителей. Юных спортсменов разместили в гостинице «Урал» и кормили в столовой, которая находится на территории местного предприятия. Кроме того, на следующий день после прибытия школьники поели в кафе. Спустя сутки шестерых из них госпитализировали в стационар карпинской больницы с признаками кишечной инфекции.

К проверке привлекли специалистов Роспотребнадзора. Они отобрали пробы, образцы приготовленных блюд, а также смывы с оборудования. Экспертам предстоит выяснить, были ли соблюдены при приготовлении пищи санитарно-эпидемические требования, уточнить обстоятельства отравления.

Ранее 5-tv.ru писал, что шестеро детей госпитализированы с отравлением после купания в бассейне в Татарстане.