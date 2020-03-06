«Животинка»: дети Галкина и Пугачевой выбрали новое название для мира животных
Юморист запечатлел разговор наследников на камеру и опубликовал видео в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжают радовать своих поклонников в социальной сети. Телеведущий выложил очередное видео в Instagram, на котором Гарри и Лиза удивили его своими мыслями.
«Там было написано флора», — начала диалог Лиза.
«Ну и что?» — ответил ей Гарри.
«Флора — это мир растений, а если мир животных, то это…», — пояснил ведущий.
«Животинка!» — заявил сын Галкина.
Максим отметил, что вообще-то это фауна. Но наследнику и его сестре так понравилось это слово, что они даже придумали песенку о нем.
Поклонники не перестают восхищаться очаровательными детьми юмориста и певицы. Фанаты отметили, что двойняшки прекрасно воспитаны и невероятно талантливы.
«Устами младенца. Ну что такое фауна? А вот животинка, все понятно!»;
«Ну, какие же они хорошенькие»;
«Замечательные шкоды»;
«Какие они классные, красивые, умные и милые!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина наладила почтовую связь с Домовым.
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