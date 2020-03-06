«Животинка»: дети Галкина и Пугачевой выбрали новое название для мира животных

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжают радовать своих поклонников в социальной сети. Телеведущий выложил очередное видео в Instagram, на котором Гарри и Лиза удивили его своими мыслями.

«Там было написано флора», — начала диалог Лиза.

«Ну и что?» — ответил ей Гарри.

«Флора — это мир растений, а если мир животных, то это…», — пояснил ведущий.

«Животинка!» — заявил сын Галкина.

Максим отметил, что вообще-то это фауна. Но наследнику и его сестре так понравилось это слово, что они даже придумали песенку о нем.

Instagram @maxgalkinru

Поклонники не перестают восхищаться очаровательными детьми юмориста и певицы. Фанаты отметили, что двойняшки прекрасно воспитаны и невероятно талантливы.

«Устами младенца. Ну что такое фауна? А вот животинка, все понятно!»;

«Ну, какие же они хорошенькие»;

«Замечательные шкоды»;

«Какие они классные, красивые, умные и милые!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина наладила почтовую связь с Домовым.