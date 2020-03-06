Максим Фадеев презентовал мрачное видео уральского артиста Appledream

Мрачноватое видео уральского рэп-исполнителя Виктора Овсянкина, известного как Appledream, появилось в соцсети Максима Фадеева. Он выложил в Instagram фрагмент клипа бывшего подопечного своего продюсерского центра MALFA.

Автор трека «Свердловск аутро» посвятил ролик уральскому поэту Борису Рыжему, утоняет URA.RU. На видео певец вспоминает о своей молодости, кадры из семейных альбомов артиста сменяются архивными видеозаписями Свердловска. Знакомые картины вызвали отклик в душе продюсера — тоже уральца, уроженца Кургана.

«Спасибо за ностальгию! Наша кровь», — написал Фадеев своему протеже.

Воспоминаниям предались и подписчики звезды. В комментариях отметили, что по своей атмосфере работа напоминает стиль другой команды из Свердловска «Агаты Кристи».

«Да, лихие 90-е!»

«Здорово! В стиле «Агаты Кристи»!

«Самые лучшие — 90-е годы», — откликнулись пользователи.

В октябре прошлого года Максим Фадеев заявил, что заканчивает сотрудничество со всеми артистами лейбла MALFA и переходит к работе с новыми талантами. С решением расторгнуть контракты с подопечными согласились другие звезды шоу-бизнеса. По мнению современных исполнителей, с развитием интернета продюсерские центры потеряли актуальность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Данко рассказал, как его шантажировала мать лже-сына Рыжего из «Иванушек».