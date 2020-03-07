Гламурная Алена Шишкова любит удивлять своих фанатов. На этот раз девушка опубликовала в Instagram снимки, где позирует на фоне новеньких Gelandewagen и шаров в форме сердец.

«Как вы думаете, что значат эти фотки?» — написала Шишкова и поставила смайлик.

Фолловеры звезды модельного бизнеса недоумевали: неужели жених подарил? Иначе объяснить появление Алены в автомобильном салоне никак не могли.

Instagram @missalena.92

«Ух, неужели жених появился?»

«Судя по сердечкам вокруг, кому-то подарили новый гелик?»

«Папика нового нашла?!»

«Кому-то сделали шикарный подарок на 8 Марта!» — гадали фанаты.

Сама Шишкова предпочла хранить молчание, и так и не ответила на вопросы озадаченных поклонников. Впрочем, дождаться реакции от звезды не так уж и просто.

Так, например, недавно популярную модель высмеяли за видео с Недели моды в Милане. Алена участвовала в показе и прошлась по подиуму не очень уверенно. Поклонники тут же заподозрили ее в непрофессионализме. Однако девушка не стала отвечать на провокации.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Алены Шишковой с пятилетней дочерью от Тимати на руках.