«Жених появился?» — Шишкова, позирующая на фоне Gelandewagen, заинтриговала фанатов
Модель поинтересовалась: угадают ли пользователи, почему на снимке рядом с ней элитные машины.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Гламурная Алена Шишкова любит удивлять своих фанатов. На этот раз девушка опубликовала в Instagram снимки, где позирует на фоне новеньких Gelandewagen и шаров в форме сердец.
«Как вы думаете, что значат эти фотки?» — написала Шишкова и поставила смайлик.
Фолловеры звезды модельного бизнеса недоумевали: неужели жених подарил? Иначе объяснить появление Алены в автомобильном салоне никак не могли.
«Ух, неужели жених появился?»
«Судя по сердечкам вокруг, кому-то подарили новый гелик?»
«Папика нового нашла?!»
«Кому-то сделали шикарный подарок на 8 Марта!» — гадали фанаты.
Сама Шишкова предпочла хранить молчание, и так и не ответила на вопросы озадаченных поклонников. Впрочем, дождаться реакции от звезды не так уж и просто.
Так, например, недавно популярную модель высмеяли за видео с Недели моды в Милане. Алена участвовала в показе и прошлась по подиуму не очень уверенно. Поклонники тут же заподозрили ее в непрофессионализме. Однако девушка не стала отвечать на провокации.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное фото Алены Шишковой с пятилетней дочерью от Тимати на руках.
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